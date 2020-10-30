30 Ekim 2020, Cuma

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Nevzat Dindar: Galatasaray'da Covid-19 olan futbolcu ilk 11 oyuncusu değil

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'da 1 oyuncuda çıkan corona virüsü konusu ile alalakalı flaş bir açıklamada bulundu. Dindar, "Galatasaray'da Covid-19 olan futbolcu ilk 11 oyuncusu değil, takım kurgusunu etkilemeyecektir" dedi.
30.10.2020
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