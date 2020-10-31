31 Ekim 2020, Cumartesi
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Erman Toroğlu'ndan Galatasaray-Ankaragücü maçı yorumu! "Çok kötü bir 45 dakika izledik"
Son dakika Galatasaray haberi: A Spor'un usta yorumcu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Galatasaray - Ankaragücü maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Çok kötü bir 45 dakika izledik." ifadelerini kullandı.
31.10.2020
Galatasaray'ı eleştiren Toroğlu, "Çok kötü bir 45 dakika izledik. Zaten kötü oynuyor Galatasaray. Teknik adam yönetim tartışması işi bu hale getirdi." yorumunu yaptı.
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