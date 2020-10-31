Erman Toroğlu'ndan Galatasaray-Ankaragücü maçı yorumu! "Çok kötü bir 45 dakika izledik"

Son dakika Galatasaray haberi: A Spor'un usta yorumcu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Galatasaray - Ankaragücü maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Çok kötü bir 45 dakika izledik." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ı eleştiren Toroğlu, "Çok kötü bir 45 dakika izledik. Zaten kötü oynuyor Galatasaray. Teknik adam yönetim tartışması işi bu hale getirdi." yorumunu yaptı.