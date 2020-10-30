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Ergin Aslan: Emre Kılınç Fatih Terim'i rahatlatıyor

A Spor yorumcusu Ergin Aslan, Top Bizde programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Aslan, sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Emre Kılınç'ın teknik direktör Fatih Terim'i rahatlattığını söyledi.
30.10.2020
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Galatasaray'da takım içine değinen Aslan, "Emre Kılınç'ın hücumda farklı pozisyonlarda forma giyebilmesi Fatih Terim'i rahatlatıyor." ifadelerini kullandı.

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