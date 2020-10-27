27 Ekim 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Mustafa Demirtaş'tan çarpıcı yorum! "Mustafa Cengiz aday olmayacak"
Son dakika Galatasaray haberi: A Spor yorumcusu Mustafa Demirtaş, Son Sayfa programında Galatasaray'ın seçim gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Demirtaş, "Mustafa Cengiz aday olmayacak. Galatasaray'ın sezonu kurtarmak için ateşkes imzaladığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
27.10.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- N'Sakala'nın müdahalesi penaltı mı? Usta yorumcu açıkladı
- Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe Galibiyetine Flaş Yorumlar! / A Spor / Takım Oyunu / 25.10.2020
- "Bu yönetim Fatih Terim'i kovamaz"
- Beşiktaşlı isimlere övgü! "İyi ikili olacaklar"
- "Bunlar hakem değil hakemcik"
- "Ortada bir emek hırsızlığı var"
- N'Sakala'nın müdahalesi penaltı mı? Usta yorumcu açıkladı
- Beşiktaşlı isimlere övgü! "İyi ikili olacaklar"
- "Seyirci olsa Fenerbahçe şampiyonluk ipini erken koparır"
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama