Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) arasındaki iş birliği anlaşması töreninde konuştu. Cengiz, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve başkanı Ali Koç'a da göndermelerde bulundu. "Maçı erteleyelim, maç seyircisiz oynansın sözleri, ben şaşırdım. Galatasaray - Beşiktaş maçı tek mi, diğer maçlar iptal mi oldu? Biz iyi ağırlıyoruz. ''Tuvaletlerimiz iyi deyip'' berbat tuvaletlere bırakmıyoruz, ''ses vermeyeceğiz deyip'', hoparlörleri açmıyoruz. dedi.