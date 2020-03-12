12 Mart 2020, Perşembe

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Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) arasındaki iş birliği anlaşması töreninde konuştu. Cengiz, dev arasında Galatasaray'ın gündeminde olan Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu. "Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadığını açıkladı.
12.03.2020

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