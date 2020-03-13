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Galatasaray'da Onyekuru sevinci

Galatasaray'da Onyekuru sevinci yaşanıyor. Derbi hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu takımla çalışmalara katıldığını açıkladı.
13.03.2020

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasındaki Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Sarı kırmızılılarda Adem Büyük'ün tedavisine devam edildi.

Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Galatasaray, Beşiktaş karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

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