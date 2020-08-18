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Mustafa Cengiz: Teknik ekip Lemina'yı istiyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik ekibin Mario Lemina'yı kadroda görmek istediğini açıkladı.
18.08.2020
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