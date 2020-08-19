19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Mustafa Cengiz'den Başkan Erdoğan yorumu! "Spora müthiş hakim"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol takımı yeni transferlerinin imza töreninde açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Cumhurbaşkanımız her spor branşına müthiş hakim. Bu büyük şans. Cumhurbaşkanımıza Türk sporu adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
19.08.2020
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