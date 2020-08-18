Mustafa Cengiz: Mensah'ı aramadık o bizi aradı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mensah transferiyle ilgili kendilerine yapılan eleştirilere cevap verdi. Mensah için teklif yapmadıklarını söyleyen Cengiz, "Biz değil, oyuncu bizi aradı" diye konuştu.

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