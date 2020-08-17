17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Mario Lemina'da işlem tamam
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiraladığı ve sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile yola devam etme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Gabonlu futbolcuyla hafta içi sözleşme imzalayacak. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
17.08.2020
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