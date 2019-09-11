11 Eylül 2019, Çarşamba
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"Muriç Falcao'dan daha iyi oyuncu"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Radamel Falcao ile ilgili flaş sözler kullandı. Bol, "Vedat Muriç şu anda Falcao'dan daha iyi oyuncu." ifadelerini kullandı.
11.09.2019
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