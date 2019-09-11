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Galatasaray'da orta saha kurgusu netleşti

Galatasaray'da Kasımpaşa maçının 11'i netleşiyor. Kırmızı kart cezalısı Seri'nin yokluğunda yeni transfer lemina'nın görev yapması bekleniyor.
11.09.2019

Galatasaray'da Kasımpaşa maçının orta saha kurgusu şekilleniyor. Sarı-kırmızılılarda kart cezası nedeniyle Seri, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Mario lemina, antrenmanlardaki hazır görüntüsüyle dikkat çekiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in Seri'nin yokluğunda Lemina'ya şans vermesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adam 26 yaşındaki yıldızla yakından ilgileniyor.

Ryan Donk'un Kasımpaşa maçına yedek başlaması beklenirken, defansif orta sahada Nzonzi görev yapacak. Orta sahada pas trafiğinin kilit ismi ise yine Belhanda olacak. Öte yandan ara transferin son gününde Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemyecek. Rumen futbolcu Premier Lig'de Southampton'a karşı çıktığı son maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı cezayı Süper lig'de çekecek.

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