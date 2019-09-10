Linnes için rota Arap Yarımadası
Martin Linnes'in rotası belli oldu. Yabancı futbolcu kotasının dolması sebebiyle Linnes'in sözleşmesini askıya alan sarı-kırmızılılar, Norveçli oyuncuyu 6 aylığına kiralamak için yoğun mesai harcıyor. Son transferlerin ardından kadrosundaki yabancı sayısı 15'e yükselen sarı-kırmızılılar, 14 yabancı kuralına takılmıştı. Bu gelişmenin ardından 1 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gereken Galatasaray, takımın Norveçli sağ beki Martin Linnes'İn sözleşmesini 6 aylığına askıya almıştı.Yönetimin tecrübeli sağ bek için planı, oyuncuyu transfer sezonu devam eden Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulübe gönderebilmek.
27 yaşındaki futbolcunun bu süreyi sadece idman yaparak geçirmesini istemeyen sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuyu başka bir takıma kiralamak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Linnes'İn Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kulüplerle temasa geçtiği iddia edildi.
Galatasray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunana Norveçli oyuncunun Ocak ayına kadar başka bir takımda forma giymesinin ardından sarı-kırmızılı ekibe geri dönmesi bekleniyor.
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