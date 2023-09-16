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Milot Rashica için flaş sözler! "Galatasaray alsaydı..."

Yaz transfer dönemi sona erdi ve takımlar kadro planlamalarını tamamladı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da iyi performans gösteren Milot Rashica, Norwich City'den Beşiktaş'a transfer oldu. A Spor yorumcusu Onur Özkan, sarı-kırmızılı ekibin Rashica'yı alması durumunda yaşanabilecekleri anlattı. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri

16 Eylül 2023 | 09:02
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