Video Galatasaray Videoları Galatasaray'da Mauro Icardi ve Hakim Ziyech sevinci!

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Hakim Ziyech sevinci!

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Hakim Ziyech'ten sevindirici haber geldi. İki yıldız takımla çalışmalara başladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

13 Eylül 2023 | 09:24
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:49
G.Saray'da çifte sevinç! 13 Eylül 2023 | 12:00
00:12
Torreira'dan Waka Waka dansı! 11 Eylül 2023 | 12:00
00:21
Kerem Aktürkoğlu Umre'ye gitti! 08 Eylül 2023 | 12:00
00:51
Çalımbay Galatasaray'ın Devler Ligi grubunu yorumladı! 08 Eylül 2023 | 12:00
44:20
Erden Timur'dan transfer sözleri! 07 Eylül 2023 | 12:00
01:18
G.Saray'da yerli oyuncular neden ayrılıyor? 07 Eylül 2023 | 12:00
00:46
G.Saray'a transfer eleştirisi! "Yerli konusunda..." 05 Eylül 2023 | 12:00
01:08
Ndombele İstanbul'a geldi 04 Eylül 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN