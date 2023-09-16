Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Tarihte görülmemiş bir kadro kurduk!
Galatasaray'da Eylül Ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı düzenlendi. Sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur, kendi dönemlerinde gerçekleşen transferlere dair detaylı bilgi verdi. "Her türlü denetime hazırım" diyen Erden Timur, "Türk futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu." ifadelerini kullandı. İşte açıklamaların tamamı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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