Michael Seri'nin Galatasaray'a maliyeti belli oldu

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Seri ise Galatasaray'dan yıllık 2 milyon Euro ücret alacak. A Spor yorumcusu Ilgaz Çınar, Michael Seri'nin transferini Spor Ajansı programında yorumladı.