17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Michael Seri'nin Galatasaray'a maliyeti belli oldu
Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Seri ise Galatasaray'dan yıllık 2 milyon Euro ücret alacak. A Spor yorumcusu Ilgaz Çınar, Michael Seri'nin transferini Spor Ajansı programında yorumladı.
17.07.2019
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