17 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 9 isim kafilede yok

Galatasaray'ın yurt dışı kamp kadrosu belli oldu! Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için özel bir uçuşla Almanya'nın Münih kentine gidecek. Uçak yolculuğunun ardından karayoluyla Avusturya'nın Seefeld kasabasına geçecek olan sarı - kırmızılılar, 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını Tirol bölgesinde sürdürecek. Yapılan açıklamaya göre; kamp kadrosuna dahil edilmeyen oyuncular da belli oldu...

Giriş Tarihi: 17.07.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 09:55
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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 9 isim kafilede yok

Galatasaray'ın kamp kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 9 isim kafilede yok

Adem Büyük

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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 9 isim kafilede yok

Ahmet Çalık

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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 9 isim kafilede yok

Ali Yavuz Kol

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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 9 isim kafilede yok

Atalay Babacan

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