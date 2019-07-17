17 Temmuz 2019, Çarşamba

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Galatasaray'dan Samatta atağı

Galatasaray, Belçika ekibi Genk'in forveti Mbwana Samatta için girişimlere başladı.
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