17 Temmuz 2019, Çarşamba

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Muhsin Ertuğral Seri'yi anlattı

Teknik direktör Muhsin Ertuğral Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Serı'yi anlattı. Ertuğral, Fildişili oyuncunun mevkisinin Fernando'dan farklı olduğuna vurgu yaptı.
17.07.2019

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