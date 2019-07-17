17 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı ücret

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için yoğun mesai harcanıyor. Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı resmen açıklayan; Michael Seri'yi renklerine bağlamak için gün sayan sarı-kırmızılılar, Emre Mor transferinde de mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray'da milli futbolcunun alacağı ücret de belli oldu.

Giriş Tarihi: 17.07.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 09:29
  • 1
  • 10
Galatasaray Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı ücret

Galatasaray'ın imzaya beklediği Emre Mor için bir pürüz biterken bir pürüz başlıyor.

  • 2
  • 10
Galatasaray Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı ücret

Başkan Mustafa Cengiz, "Kısa zamanda KAP açıklaması gelir" yorumunu yaptığı Emre için menajerlik firması araya girmiş ve transferin tamamlanmasını engellemişti.

  • 3
  • 10
Galatasaray Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı ücret

Menajerlik şirketinin ikna edilmesinin ardından transferin bitmesi beklenirken bu kez de Emre'nin alacakları çıktı ortaya...

  • 4
  • 10
Galatasaray Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı ücret

Genç yıldızın, Celta Vigo'daki alacağını bırakmaya yanaşmadığı, İspanyolların da ödeme yapmak istemediği bildirildi.

  • 5
  • 10
Galatasaray Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı ücret

Emre Mor'un transferinde bir engelle daha karşılaşan Galatasaray yönetiminin, oyuncu ve Celta Vigo ile sürekli görüş alış verişinde bulunduğu öğrenildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör