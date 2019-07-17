17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı! İşte alacağı ücret
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için yoğun mesai harcanıyor. Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı resmen açıklayan; Michael Seri'yi renklerine bağlamak için gün sayan sarı-kırmızılılar, Emre Mor transferinde de mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray'da milli futbolcunun alacağı ücret de belli oldu.
Giriş Tarihi: 17.07.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 09:29
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