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Michael Seri İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın Fulham'dan 1 yıllığına kiraladığı orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuyu havalimanında çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. İşte ilk görüntüler...
18.07.2019

Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Seri'yi İstanbul'a getirdi. Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinden gelen 27 yaşındaki futbolcu, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptı. Başarılı futbolcuyu çok sayıda Galatasaraylı taraftarlar karşılarken, Fildişi Sahilli futbolcuya tezahüratlarla birlikte yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra kendisini bekleyen arabaya binen Seri, havalimanından ayrıldı.

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MALİYETİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için 1.7 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Seri ise Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon Euro ücret alacak.

Kariyerine Paços De Ferreira'da başlayan, ardından Nice ve Fulham formaları giyen Seri geçen sezon İngiltere Premier Lig'de 32 maçta 1 gol atma başarısı göstermişti.

Seri'nin ismi bir dönem Barcelona ile anılmıştı.

JEAN MICHAEL SERI KİMDİR?

Jean Seri 19 Temmuz 1991'de Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Primeira Liga ekiplerinden Fulham'da oynuyor. 1,70 boyundaki sağ ayak merkez orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

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