17 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Cimbom'a Çin piyangosu! Diagne'yi istiyorlar

Galatasaray'da takımdan gidecek mi yoksa kalacak mı belirsizliği yaşanan Mbaye Diagne için sürpriz bir talip çıktı. Sarı kırmızılı ekiple temasa geçerek Çin temsilcisi, Senegalli golcünün fiyatını sordu. Eğer Cimbom, Diagne'yi elden çıkarırsa transfer listesindeki golcü oyuncuyu bonservis bedeliyle transfer edecek. İşte Aslan'ın Diagne planı ve listesindeki o golcü...

Giriş Tarihi: 17.07.2019 01:47 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 02:22
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Cimbom'a Çin piyangosu! Diagne'yi istiyorlar

Galatasaray'da transferin önünde çok büyük bir engel olarak duran Mbaye Diagne konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Cimbom'a Çin piyangosu! Diagne'yi istiyorlar

Senegalli yıldızın Suudi Arabistan'a satışının suya düşmesi sonrası sıkıntıya giren Sarı-Kırmızılılar'a Çin'den müjde geldi.

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Cimbom'a Çin piyangosu! Diagne'yi istiyorlar

Guangzhou Evergrande, Galatasaray kulübüyle temasa geçerek Diagne'nin fiyatını sordu.

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Cimbom'a Çin piyangosu! Diagne'yi istiyorlar

Alınan bilgilere göre sarı kırmızılılar, Çin kulübüne "18 milyon Euro" yanıtını verdi.

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Cimbom'a Çin piyangosu! Diagne'yi istiyorlar

Şimdi gözler, Çin Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou'nun yapacağı resmi teklife çevrildi.

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