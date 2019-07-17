Cimbom'a Çin piyangosu! Diagne'yi istiyorlar

Galatasaray'da takımdan gidecek mi yoksa kalacak mı belirsizliği yaşanan Mbaye Diagne için sürpriz bir talip çıktı. Sarı kırmızılı ekiple temasa geçerek Çin temsilcisi, Senegalli golcünün fiyatını sordu. Eğer Cimbom, Diagne'yi elden çıkarırsa transfer listesindeki golcü oyuncuyu bonservis bedeliyle transfer edecek. İşte Aslan'ın Diagne planı ve listesindeki o golcü...

Giriş Tarihi: 17.07.2019 01:47 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 02:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





