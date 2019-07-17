17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Cimbom'a Çin piyangosu! Diagne'yi istiyorlar
Galatasaray'da takımdan gidecek mi yoksa kalacak mı belirsizliği yaşanan Mbaye Diagne için sürpriz bir talip çıktı. Sarı kırmızılı ekiple temasa geçerek Çin temsilcisi, Senegalli golcünün fiyatını sordu. Eğer Cimbom, Diagne'yi elden çıkarırsa transfer listesindeki golcü oyuncuyu bonservis bedeliyle transfer edecek. İşte Aslan'ın Diagne planı ve listesindeki o golcü...
Giriş Tarihi: 17.07.2019 01:47 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 02:22
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