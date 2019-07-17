17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'a 1.91'lik golcü! Girişimler başladı
Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Fulham forması giyen yıldız futbolcu Michael Seri'nin transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda gözler golcü transferine çevrildi. Forvet bölgesine en az 2 takviye yapması beklenen Aslan, 1.91'lik dev golcüyü gözüne kestirdi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 17.07.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 14:30
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