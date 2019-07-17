17 Temmuz 2019, Çarşamba

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Galatasaray'a 1.91'lik golcü! Girişimler başladı

Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Fulham forması giyen yıldız futbolcu Michael Seri'nin transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda gözler golcü transferine çevrildi. Forvet bölgesine en az 2 takviye yapması beklenen Aslan, 1.91'lik dev golcüyü gözüne kestirdi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 17.07.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 14:30
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Galatasaray'a 1.91'lik golcü! Girişimler başladı

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını gerçekleştirmek üzere Avusturya'ya hareket eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

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Galatasaray'a 1.91'lik golcü! Girişimler başladı

Jimmy Durmaz, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Adem Büyük'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son olarak Fulham forması giyen 27 yaşındaki orta saha Michael Seri'yi 1 yıllığına kiraladı.

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Galatasaray'a 1.91'lik golcü! Girişimler başladı

Bir orta saha takviyesi yapması beklenen Cimbom'da gözler golcü transferine çevrildi.

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Galatasaray'a 1.91'lik golcü! Girişimler başladı

Forvet rotasyonundaki oyuncuları Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik ile yollarını ayıran Galatasaray, Diagne'yi de yüklü bir bonservis bedeliyle satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefliyor.

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Galatasaray'a 1.91'lik golcü! Girişimler başladı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı golcüyü Belçika'da buldu. İşte detaylar...

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