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Mehmet Özcan: Keşke Galatasaray Sekidika yerine Ndao'yu kadrosuna katsaydı!

A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programında sarı-kırmızılıların Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olmasının ardından karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan usta yorumcu Mehmet Özcan, "Keşke Galatasaray Sekidika yerine Ndao'yu kadrosuna katsaydı" ifadelerini kullandı.
19.12.2020
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