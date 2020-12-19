Mehmet Emin Uluç: Galatasaray'ın penaltıya kadar kaleye şutu yok rezalet bir durum!

A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısında aldığı mağlubiyeti değerlendiren usta yorumcu Mehmet Emin Uluç yaptığı değerlendirmede "Fatih Karagümrük'ün en önemli iki oyuncusu yok ama Galatasaray'ın penaltıya kadar kaleye şutu yok. Rezalet bir durum" dedi.

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