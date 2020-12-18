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Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Canlı yayında yorumladılar

Mustafa Göksu'nun moderatörlüğünde A Spor yorumcuları Evren Turhan, Mehmet Ayan ve Serdar Sarıdağ, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını Artı Futbol programında değerlendirdi. Usta yorumcular, sarı-kırmızılı takımın uzatma dakikalarında kazandığı penaltı pozisyonunu yorumladı.
18.12.2020
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