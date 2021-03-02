02 Mart 2021, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Mehmet Özcan: Galatasaray'da Babel ve Falcao ile yolların ayrılması bekleniyor | Gs spor haberleri

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, 'Sabah Sporu' programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Özcan, "Galatasaray yüksek maliyetle oyuncularla yolları ayıracak. Bu isimler Falcao ve Babel olarak ön plana çıkıyor. İki futbolcunun maliyeti 7.5 milyon euro" dedi. (GS spor haberleri)
02.03.2021
ABONE OL

DİĞER
G.Saray'da ayrılıkları açıkladı! İşte o isimler... G.Saray'da ayrılıkları açıkladı! İşte o isimler... 02.03.2021
G.Saray'da Mohamed detayı! Sözleşmesinde... G.Saray'da Mohamed detayı! Sözleşmesinde... 01.03.2021
Mohamed için flaş sözler! Larin ve Aboubakar... Mohamed için flaş sözler! Larin ve Aboubakar... 01.03.2021
Bu daha bir şey değil "Bu daha bir şey değil" 28.02.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Canlı yayında açıkladı! Feghouli neden oynamadı? Canlı yayında açıkladı! Feghouli neden oynamadı? 28.02.2021
Kadroya alınmadı! Yollar ayrılıyor mu? Kadroya alınmadı! Yollar ayrılıyor mu? 28.02.2021
Terim'e flaş eleştiri! Kazanan takım... Terim'e flaş eleştiri! "Kazanan takım..." 28.02.2021
Usta isimler Yedlin'in pozisyonunu değerlendirdi! Futbol sahtekarlığı... Usta isimler Yedlin'in pozisyonunu değerlendirdi! "Futbol sahtekarlığı..." 27.02.2021
Terim'den derbi yorumu! Her şeye hazırlıklıyız... Terim'den derbi yorumu! "Her şeye hazırlıklıyız..." 27.02.2021
Mesut Bakkal: Tartışmasız bir ofsayt var Mesut Bakkal: "Tartışmasız bir ofsayt var" 27.02.2021
Toroğlu: Mohamed 40 yıllık Galatasaraylı gibi Toroğlu: Mohamed 40 yıllık Galatasaraylı gibi 27.02.2021
Toroğlu yorumladı! Etebo'nun sarı kartı... Toroğlu yorumladı! "Etebo'nun sarı kartı..." 27.02.2021
G.Saray'ın 2. golünde ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı G.Saray'ın 2. golünde ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı 27.02.2021
G.Saray'da Muslera ligde 300. maçına çıktı G.Saray'da Muslera ligde 300. maçına çıktı 27.02.2021
Canlı yayında açıkladı! Taylan'a teklif geldi mi? Canlı yayında açıkladı! Taylan'a teklif geldi mi? 27.02.2021
Mohamed transferinin detaylarını açıkladı! Mohamed transferinin detaylarını açıkladı! 27.02.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı neden yedek kaldı? O gerçek ortaya çıktı!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pelkas'ın talipleri artıyor! Rusya'dan transfer teklifi...
Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Mesut Özil'den Erol Bulut'a flaş tepki! Oyundan alınırken...
Fenerbahçe'de Caner Erkin krizinin perde arkası ortaya çıktı! Trabzonspor maçı öncesi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray iki ismi bitiriyor! İşte Fatih Terim'in prensleri...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör