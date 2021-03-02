02 Mart 2021, Salı
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Mehmet Özcan: Galatasaray'da Babel ve Falcao ile yolların ayrılması bekleniyor | Gs spor haberleri
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, 'Sabah Sporu' programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Özcan, "Galatasaray yüksek maliyetle oyuncularla yolları ayıracak. Bu isimler Falcao ve Babel olarak ön plana çıkıyor. İki futbolcunun maliyeti 7.5 milyon euro" dedi. (GS spor haberleri)
02.03.2021
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