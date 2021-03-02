02 Mart 2021, Salı
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Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed gol kralı olur mu?
Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Taner Karaman, 'Sabah Sporu' programında Galatasaray'ın yıldız forveti Mostafa Mohamed'in performasnı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karaman, " Mostafa Mohamed'in 5 golü var, buradan 18 golü olan Boupendza'yı yakalıyorsa çok anormal bir performans sergilemiş olacak." dedi. (Gs spor haberleri)
02.03.2021
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