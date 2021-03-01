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Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed detayı! Sözleşmesinde iyileştirme yapılacak

Son dakika spor haberleri: A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı. Kaplan, "Ankaragücü maçında duruma göre Feghouli'nin oynama ihtimali var. Falcao ise Mohamed'in bu performasından dolayı yedek kulübesinde maça başlayacak." (GS spor haberleri)
01.03.2021
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