Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed detayı! Sözleşmesinde iyileştirme yapılacak

Son dakika spor haberleri: A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı. Kaplan, "Ankaragücü maçında duruma göre Feghouli'nin oynama ihtimali var. Falcao ise Mohamed'in bu performasından dolayı yedek kulübesinde maça başlayacak." (GS spor haberleri)

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