Mauro Icardi çocuklara şeker dağıttı
Galatasaray'ın yıldız futbolcu Mauro Icardi evinin orda kızıyla birlikte çocuklara şeker dağıttı. İşte o anlar... GS SPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Icardi çocuklara şeker dağıttı! 31 Ekim 2023 | 12:00
01:11
"İki isim Kasımpaşa maçında oynamayabilirler" 29 Ekim 2023 | 12:00
01:43
Toroğlu yorumladı! Galatasaray'ın golünden önce faul var mı? 28 Ekim 2023 | 12:00
01:13
Erman Toroğlu yorumladı! Mithat Pala'nın pozisyonu penaltı mı? 28 Ekim 2023 | 12:00
00:34
Erman Toroğlu'dan flaş Galatasaray eleştirisi 28 Ekim 2023 | 12:00
01:46
"Futbolu bırakmış gibi" 28 Ekim 2023 | 12:00
08:28
Öztürk'ten Süper Kupa açıklaması! 27 Ekim 2023 | 12:00
01:29
Icardi sevinci simge oldu! İ 26 Ekim 2023 | 12:00