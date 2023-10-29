GALATASARAY HABERLERİ: İki isim Kasımpaşa maçında oynamayabilirler
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da iki isim için A Spor yorumcusu Mehmet Özcan'dan çarpıcı iddia geldi. İşte o sözler... GS SPOR HABERLERİ
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