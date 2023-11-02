GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Mauro Icardi sözleri! "Ağır bir sakatlığı olsa..."
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Arjantinli golcü, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giydi. A Spor yorumcusu Serhan Türk, tecrübeli ismin sakatlık durumunu değerlendirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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