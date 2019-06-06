Luyindama: En büyük olduğu için Galatasaray'ı seçtim
FATİH TERİM BANA BABALIK YAPIYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilişkilerini çok iyi olduğunu belirten Luyindama, "Geldiğimden beri Fatih hocanın benim için bir baba gibi olduğunu söyleyebilirim. Bana adeta babalık yapıyor. Yeteneklerimi biliyor ve Galatasaray'da nasıl oynamam gerektiğini anlatıyor. Onunla birlikte yeni sezon hazırlık kampında daha iyi bir seviyeye geleceğim." ifadelerini kullandı.
LUYINDAMA'NIN KUPA MUTLULUĞU
Galatasaray'da kazandığı iki kupanın kendisini için çok önemli olduğunu söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Kariyerimde daha önce kupalar kaldırdım. İki kez Afrika Kupası'nı kazanmıştım. Standard Liege ile Belçika Kupası'nı kazandım. Galatasaray'a geldim ve çifte şampiyonluk yaşadım. Galatasaray ile bu kupaları kazanmak benim için en özeliydi." şeklinde konuştu.
MUSLERA'YI DAHA ÖNCEDEN TANIMIYORDUM
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera'ya övgüler yağdıran Luyindama, "Açıkçası Muslera'yı daha önceden tanımıyordum ama birlikte oynadıktan sonra gördüm ki gerçekten çok büyük ve inanılmaz bir kaleci. Çok yetenekli. Ayrıca Marcao ve bana defansta çok yardımcı oluyor. Saha içinde sürekli bizimle iletişime geçiyor." dedi.
- Uğurcan Çakır: "Bazen rüya mı diye korkuyorum"
- Galatasaray'da Eduok hamlesi
- Galatasaray'da Eduok hamlesi
- Hasan Kartal açıkladı! Muriç transferinde son durum ne?
- Hasan Kartal açıkladı! Muriç transferinde son durum ne?
- Deniz Türüç için transfer açıklaması
- Beşiktaş'ta stoper arayışı
- Luyindama: En büyük olduğu için Galatasaray'ı seçtim
- Diagne'nin satışına şartlı onay
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu