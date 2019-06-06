06 Haziran 2019, Perşembe

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Luyindama: En büyük olduğu için Galatasaray'ı seçtim

Sabah ​Gazetesi'ne konuşan Kongolu stoper, "Standard Liege'de iyi bir sezon geçiriyordum. Ara transfer döneminde İspanya'dan Sevilla, Rusya'dan Krasnodar ve Alman kulüplerinden teklifler geliyordu ve bir anda Galatasaray da teklif yaptı. Tüm bunların arasında en büyük olan takımı yani Galatasaray'ı tercih ettim. Taraftar kitlesinin büyük oluşu, stattaki atmosfer de bu tercihte önemli oldu." dedi.
06.06.2019

FATİH TERİM BANA BABALIK YAPIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilişkilerini çok iyi olduğunu belirten​ Luyindama, "Geldiğimden beri Fatih hocanın benim için bir baba gibi olduğunu söyleyebilirim. Bana adeta babalık yapıyor. Yeteneklerimi biliyor ve Galatasaray'da nasıl oynamam gerektiğini anlatıyor. Onunla birlikte yeni sezon hazırlık kampında daha iyi bir seviyeye geleceğim." ifadelerini kullandı.

LUYINDAMA'NIN KUPA MUTLULUĞU

Galatasaray'da kazandığı iki kupanın kendisini için çok önemli olduğunu söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Kariyerimde daha önce kupalar kaldırdım. İki kez Afrika Kupası'nı kazanmıştım. Standard ​Liege ile Belçika ​Kupası'nı kazandım. Galatasaray'a geldim ve çifte şampiyonluk yaşadım. Galatasaray ile bu kupaları kazanmak benim için en özeliydi." şeklinde konuştu.

MUSLERA'YI DAHA ÖNCEDEN TANIMIYORDUM

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi ​Muslera'ya övgüler yağdıran ​Luyindama, "Açıkçası Muslera'yı daha önceden tanımıyordum ama birlikte oynadıktan sonra gördüm ki gerçekten çok büyük ve inanılmaz bir kaleci. Çok yetenekli. Ayrıca ​Marcao ve bana defansta çok yardımcı oluyor. Saha içinde sürekli bizimle iletişime geçiyor." dedi.

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