Banega transferinde Galatasaray'a rakip

Boca Juniors, Galatasaray'ın radarında olan Ever Banega için Sevilla'ya 4 milyon Euro'luk teklif yaptı. A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel, Ana Haber programına canlı yayında bağlanarak detayları ve gelişmeler aktardı.