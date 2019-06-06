06 Haziran 2019, Perşembe

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Onyekuru'nun alternatifi Bruma

Henry ​Onyekuru'yu kadroda tutmak isteyen Galatasaray, Nijeryalı yıldızın transferinde mutlu sona ulaşamazsa eski oyuncusu Bruma'ya yönelecek.
06.06.2019

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