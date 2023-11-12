Video Galatasaray Videoları Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan futbol resitali!

Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan futbol resitali!

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan ile eğlenceli görüntüler paylaştı. Çift, kafa ile top sektirdiği anları kayda aldı. İşte o eğlenceli anlar... | Galatasaray haberleri

12 Kasım 2023 | 14:01
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:21
Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan futbol resitali! 12 Kasım 2023 | 12:00
01:07
Galatasaraylı yıldıza sert eleştiri! "Takım odasında yiyip gelebilirsin" 12 Kasım 2023 | 12:00
01:05
Matondo'nun Icardi'ye müdahalesi penaltı mı? Toroğlu yorumladı 11 Kasım 2023 | 12:00
00:38
Erman Toroğlu: Okan Buruk dersine çalışmamış 11 Kasım 2023 | 12:00
02:44
Toroğlu: G.Saray'da oynuyorsan... 11 Kasım 2023 | 12:00
01:27
Cimbom Bayern maçlarını neden kaybetti! 09 Kasım 2023 | 12:00
00:43
Münih'te G.Saray sesleri! 08 Kasım 2023 | 12:00
00:35
Bayern karşısında forma giyecek mi? 08 Kasım 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN