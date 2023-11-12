Lucas Torreira ve Devrim Özkan'dan futbol resitali!
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan ile eğlenceli görüntüler paylaştı. Çift, kafa ile top sektirdiği anları kayda aldı. İşte o eğlenceli anlar... | Galatasaray haberleri
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