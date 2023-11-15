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Galatasaray'da Tanguy Ndombele kulübede çikolata yedi mi?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olurken, yedek kulübesinde Tanguy Ndombele'nin çikolata yediği iddia edilmişti. A Spor yorumcusu Taner Karaman, "Ndombele kulübede çikolata yemiyor elektrolit alıyor, bunu profesyonel sporcular alır." ifadeleriyle konuya açıklık getirdi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

15 Kasım 2023 | 15:22
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