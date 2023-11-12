Galatasaraylı yıldıza sert eleştiri! "Takım odasında yiyip gelebilirsin"
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray konuk olduğu Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Dries Mertens'i eleştirdi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri
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