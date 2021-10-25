25 Ekim 2021, Pazartesi
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Levent Tüzemen'den Mostafa Mohamed eleştirisi! "Ona penaltı attırılır mı?"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Takım Oyunu programında Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi. Tüzemen, "Mostafa'ya penaltı attırılır mı? Cicaldau var, Babel var, Kerem var. Mostafa en son penaltı atacak oyuncu. Fatih Terim'in buna müdahale etmemesine anlam veremiyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
25.10.2021
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