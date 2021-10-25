25 Ekim 2021, Pazartesi
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Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray maçını yorumladı! "Arka direğe nasıl önlem almazsın!"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı Beşiktaş - Galatasaray maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Galatasaray'ı eleştiren Toroğlu, "Larin hep arka direk. Arka direğe nasıl önlem almazsın! Demek ki iyi analiz etmiş teknik ekiptekiler." dedi.
25.10.2021
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