20 Mayıs 2019, Pazartesi

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Kutlamaların adresi Florya

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarının adreslerinden biri de​ Florya'ydı...​ Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar ​Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti.
20.05.2019

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