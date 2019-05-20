20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray'ı kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı kutladı.
20.05.2019
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