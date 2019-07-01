01 Temmuz 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Jimmy Durmaz İstanbul'da! Böyle görüntülendi | Video haber
Türkiye'de son olarak Gençlerbirliği forması giyen Jimmy Durmaz'ın ismi son günlerde Galatasaray ile sıklıkla anılıyordu. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferinde son dakika... Türk asıllı İsveçli futbolcu, bugün İstanbul'a geldi.
01.07.2019
Tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında Gençlerbirliği forması giymiş; 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı. Durmaz, geçen sezon ise Fransız ekibi Toulouse'da forma giydi.
Türk asıllı İsveçli futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.
İŞTE İLK SÖZLERİ...
Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi: "Burada olmaktan çok mutluyum, Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak."
EN ÇOK İZLENENLER
- "Narsingh Beşiktaş için İstanbul'a gelecek"
- "Beşiktaş'ın Halil için teklifi düşük"
- "Beşiktaş'ın Halil için teklifi düşük"
- "Beşiktaş'ın Halil için teklifi düşük"
- Obi Mikel resmen Trabzonspor'da
- Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
- G.Saray ile F.Bahçe'nin Muriç kapışması
- Mahmut Tekdemir Fenerbahçe'ye doğru
- Trabzonspor'a üç golcü birden!
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"