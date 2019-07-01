01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Jimmy Durmaz İstanbul'da! Böyle görüntülendi | Video haber

Türkiye'de son olarak Gençlerbirliği forması giyen Jimmy Durmaz'ın ismi son günlerde Galatasaray ile sıklıkla anılıyordu. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferinde son dakika... Türk asıllı İsveçli futbolcu, bugün İstanbul'a geldi.
01.07.2019

Tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında Gençlerbirliği forması giymiş; 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı. Durmaz, geçen sezon ise Fransız ekibi Toulouse'da forma giydi.

Türk asıllı İsveçli futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

İŞTE İLK SÖZLERİ...

Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi: "Burada olmaktan çok mutluyum, Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak."

Jimmy Durmaz İstanbul'da! Böyle görüntülendi Jimmy Durmaz İstanbul'da! Böyle görüntülendi 01.07.2019
İşte Galatasaray'ın son Vedat Muriç teklifi İşte Galatasaray'ın son Vedat Muriç teklifi 01.07.2019
G.Saray Deniz ve Mensah'ı istedi mi? Erol Bedir açıkladı G.Saray Deniz ve Mensah'ı istedi mi? Erol Bedir açıkladı 30.06.2019
Uzundurukan açıkladı! İşte G.Saray'ın istediği Barça'lı yıldız Uzundurukan açıkladı! İşte G.Saray'ın istediği Barça'lı yıldız 30.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Babel Galatasaray'daki hedefini açıkladı Babel Galatasaray'daki hedefini açıkladı 30.06.2019
Onyekuru ile 1 yıl daha Onyekuru ile 1 yıl daha 30.06.2019
Banega transferinde mutlu son yakın Banega transferinde mutlu son yakın 30.06.2019
G.Saray ile F.Bahçe'nin Muriç kapışması G.Saray ile F.Bahçe'nin Muriç kapışması 30.06.2019
Ozan Kabak Schalke'de! Ozan Kabak Schalke'de! 30.06.2019
Galatasaray için Rafinha iddiası Galatasaray için Rafinha iddiası 30.06.2019
Galatasaray'da Diagne bilmecesi Galatasaray'da Diagne bilmecesi 30.06.2019
Galatasaray 156. yabancı futbolcusunu aldı Galatasaray 156. yabancı futbolcusunu aldı 30.06.2019
G.Saray Mensah ve Denizi 7.5 milyon Euro'ya kadrosuna katacak "G.Saray Mensah ve Denizi 7.5 milyon Euro'ya kadrosuna katacak" 29.06.2019
Galatasaray'dan Vedat Muriç için yeni teklif Galatasaray'dan Vedat Muriç için yeni teklif 29.06.2019
Galatasaraylı Fernando Sevilla yolunda! İşte yapılan teklif Galatasaraylı Fernando Sevilla yolunda! İşte yapılan teklif 29.06.2019
Galatasaray için Rafinha iddiası Galatasaray için Rafinha iddiası 29.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'de transfer anlaşmazlığı! Ersun Yanal ve Comolli o isim için...
Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Resmen açıklandı
Avcı istiyordu! Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı
Beşiktaşlı Medel'e teklif Copa America'dan sonra!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör