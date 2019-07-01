Vedat Muriç A Spor'a konuştu

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferi için kıyasıya mücadele ettiği Kosovalı golcü Vedat Muriç, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

A Spor muhabiri Hakan Gündoğar'a konuşan Muriç'in açıklamaları şu şekilde

"Ben de transferi televizyondan takip ediyorum. Kulüplerin görüşmesi normal. Daha önce Galatasaray'a gitmek istediğimi söylemiştim. Görüşmeler bittikten sonra yöneticilerimiz bana da haber verecektir. Henüz bana bir şey sunulmadı. Benim kararım da önemli."