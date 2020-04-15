Andone corona virüsü günlerini anlattı

Galatasaraylı Florin Andone, karantina günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Andone, sahaya çıkmak için sabırsızlandığını belirterek, "Ancak sağlık ve güvenlik her şeyden önemli" dedi.

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