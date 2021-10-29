29 Ekim 2021, Cuma
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Hıncal Uluç'tan sert sözler: İkisi de korkudan birbirlerine ikram yaptı
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi. Uluç, "Ben futbol seyretmek istiyorum, puan cetveli seyretmek istemiyorum. Seyir zevki olmadıktan sonra kimin şampiyon olduğu beni ilgilendirmiyor. Sergen Yalçın da Fatih Terim de kendilerini inkar ettiler. İkisi de korktu. Hangisi daha korkak çözemedim. İki hoca da korkaklıklarından maçı birbirlerine ikram ettiler" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)
29.10.2021
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