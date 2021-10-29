Hıncal Uluç'tan Beşiktaş-Galatasaray derbisi sözleri: Rezil demek bile iltifat

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbi için A Spor yorumcusu Hıncal Uluç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Beşiktaş-Galatasaray derbisine 'rezil' demek bile iltifat" ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)

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