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Hıncal Uluç'tan Beşiktaş-Galatasaray derbisi sözleri: Rezil demek bile iltifat

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbi için A Spor yorumcusu Hıncal Uluç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Beşiktaş-Galatasaray derbisine 'rezil' demek bile iltifat" ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)
29.10.2021
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Uluç’tan derbi sözleri: Rezil demek bile iltifat Uluç'tan derbi sözleri: Rezil demek bile iltifat 29.10.2021
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