GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan Muslera'ya sert eleştiri! "Türkiye'nin en kötü gollerini yiyen kalecisi"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile ilgili "Muslera'nın bende hiç kredisi olmadı, bütün yazılarım meydanda. Muslera, Türkiye'nin en kötü gollerini yiyen kalecisi. Özellikle yan toplarda çıkış yapmayı bilmiyor." yorumunu yaptı. (GS spor haberi)

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